Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковскую городскую территориальную общину.

Какие последствия удара по Белой Церкви?

По предварительным данным, в промышленной зоне города зафиксированы падения вражеских целей. Также в некоторых районах города возможны временные перебои с теплоснабжением.

На официальном канале общины призвали жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Заметим, что враг с самого утра терроризировал город. В Воздушных силах предупреждали о ракетной и беспилотной угрозе для Белой Церкви.

Где еще бил враг ночью и утром 6 декабря?

  • Взрывы раздавались во многих городах Украины. В частности, в результате атаки на Днепропетровщину пострадали три человека: мужчины 37 и 65 лет и женщина 75 лет. Также разрушен один частный дом, еще около десяти получили повреждения.

  • В Черниговской области оккупанты ударили по критической инфраструктуре. Энергетический объект пострадал и в Одесской области.

  • К тому же дроны атаковали Волынскую область и сам город Луцк. Из-за обстрела в одном из микрорайонов вспыхнул пожар на продуктовых складах.

  • Последствия вражеской атаки фиксировали и в Фастове Киевской области, в частности речь идет о значительном повреждении железнодорожной инфраструктуры. Так, Укрзализныця срочно изменила графики движения поездов.