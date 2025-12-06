Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду.
Які наслідки удару по Білій Церкві?
За попередніми даними, в промисловій зоні міста зафіксовані падіння ворожих цілей. Також у деяких районах міста можливі тимчасові перебої з теплопостачанням.
На офіційному каналі громади закликали мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Зауважимо, що ворог з самого ранку тероризував місто. У Повітряних силах попереджали про ракетну й дронову загрозу для Білої Церкви.
Де ще бив ворог уночі та вранці 6 грудня?
Вибухи лунали в багатьох містах України. Зокрема, внаслідок атаки на Дніпропетровщину постраждали троє людей: чоловіки 37 та 65 років і жінка 75 років. Також зруйновано один приватний будинок, ще близько десяти отримали пошкодження.
У Чернігівській області окупанти вдарили по критичній інфраструктурі. Енергетичний об'єкт постраждав і на Одещині.
До того ж дрони атакували Волинську область та саме місто Луцьк. Через обстріл в одному з мікрорайонів спалахнула пожежа на продуктових складах.
Наслідки ворожої атаки фіксували й у Фастові Київської області, зокрема йдеться про значне пошкодження залізничної інфраструктури. Так, Укрзалізниця терміново змінила графіки руху поїздів.