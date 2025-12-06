Укр Рус
6 грудня, 09:27
Росіяни масовано атакували Білу Церкву: у промисловій зоні впали ворожі цілі

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Росіяни здійснили комбінований обстріл Білої Церкви.
  • У деяких районах міста можливі тимчасові перебої з теплопостачанням через атаки.

Окупанти вчергове здійснили комбінований обстріл українських міст. Під ударом була й Біла Церква, що на Київщині.

Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду.

Які наслідки удару по Білій Церкві?

За попередніми даними, в промисловій зоні міста зафіксовані падіння ворожих цілей. Також у деяких районах міста можливі тимчасові перебої з теплопостачанням. 

На офіційному каналі громади закликали мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Зауважимо, що ворог з самого ранку тероризував місто. У Повітряних силах попереджали про ракетну й дронову загрозу для Білої Церкви.

Де ще бив ворог уночі та вранці 6 грудня?

  • Вибухи лунали в багатьох містах України. Зокрема, внаслідок атаки на Дніпропетровщину постраждали троє людей: чоловіки 37 та 65 років і жінка 75 років. Також зруйновано один приватний будинок, ще близько десяти зазнали пошкоджень. 

  • У Чернігівській області окупанти вдарили по критичній інфраструктурі. Енергетичний об'єкт постраждав і на Одещині.

  • До того ж дрони атакували Волинську область та саме місто Луцьк. Через обстріл в одному з мікрорайонів спалахнула пожежа на продуктових складах.

  • Наслідки ворожої атаки фіксували й у Фастові Київської області, зокрема йдеться про значне пошкодження залізничної інфраструктури. Так, Укрзалізниця терміново змінила графіки руху поїздів.