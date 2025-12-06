Росіяни масовано атакували Білу Церкву: у промисловій зоні впали ворожі цілі

Окупанти вчергове здійснили комбінований обстріл українських міст. Під ударом була й Біла Церква, що на Київщині.

Які наслідки удару по Білій Церкві?

За попередніми даними, в промисловій зоні міста зафіксовані падіння ворожих цілей. Також у деяких районах міста можливі тимчасові перебої з теплопостачанням.

На офіційному каналі громади закликали мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Зауважимо, що ворог з самого ранку тероризував місто. У Повітряних силах попереджали про ракетну й дронову загрозу для Білої Церкви.

Де ще бив ворог уночі та вранці 6 грудня?