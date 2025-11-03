Гибель военных на Днепропетровщине: некоторых должностных лиц отстранили от должностей
- Российские войска нанесли ракетно-дронный удар по Самаровскому району Днепропетровской области, в результате которого погибли и пострадали как гражданские, так и военные.
- Государственное бюро расследований начало расследование относительно возможного халатного отношения к военной службе, а некоторые должностные лица были отстранены от должностей.
В субботу, 1 ноября, российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по населенному пункту Самаровского района Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 30-й Корпус морской пехоты ВМС ВСУ.
Какие последствия трагедии на Днепропетровщине?
Во время вражеского удара в поселке на Днепропетровщине находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты.
Отмечается, что атака была направлена по центру населенного пункта, где не расположено ни одного плаца.
К сожалению, среди погибших и раненых есть как гражданские люди, так и военнослужащие.
Сейчас в воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также, определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей,
– говорится в заявлении.
Ранее также сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование. Следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом было организовано укрытие военных.
Досудебное расследование осуществляется по статье о халатном отношении к военной службе, совершенное в условиях военного положения.
Россияне продолжают бить по военным: последние новости
Во время массированной комбинированной атаки по Украине ночью 16 октября россияне ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. К сожалению, из-за вражеского обстрела есть потери.
24 сентября, враг также нанес комбинированный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск. Тогда сообщалось, что полностью избежать потерь среди личного состава не удалось – россияне попали точно в укрытие.
12 августа оккупанты ударили по территории другого учебного центра. Во время движения к укрытиям группа бойцов попала под обстрел кассетными боеприпасами.