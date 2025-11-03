Укр Рус
3 ноября, 21:31
3

Гибель военных на Днепропетровщине: некоторых должностных лиц отстранили от должностей

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Российские войска нанесли ракетно-дронный удар по Самаровскому району Днепропетровской области, в результате которого погибли и пострадали как гражданские, так и военные.
  • Государственное бюро расследований начало расследование относительно возможного халатного отношения к военной службе, а некоторые должностные лица были отстранены от должностей.

В субботу, 1 ноября, российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по населенному пункту Самаровского района Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 30-й Корпус морской пехоты ВМС ВСУ.

Какие последствия трагедии на Днепропетровщине?

Во время вражеского удара в поселке на Днепропетровщине находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты.

Отмечается, что атака была направлена по центру населенного пункта, где не расположено ни одного плаца.

К сожалению, среди погибших и раненых есть как гражданские люди, так и военнослужащие.

Сейчас в воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также, определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей, 
– говорится в заявлении.

Ранее также сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование. Следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом было организовано укрытие военных.

Досудебное расследование осуществляется по статье о халатном отношении к военной службе, совершенное в условиях военного положения.

