Загибель військових на Дніпропетровщині: деяких посадових осіб відсторонили від посад

У суботу, 1 листопада, російські війська завдали ракетно-дронового удару по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровщини. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 30-й Корпус морської піхоти ВМС ЗСУ.

Які наслідки трагедії на Дніпропетровщині?

Під час ворожого удару у селищі на Дніпропетровщині перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти.

Зазначається, що атака була спрямована по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу.

На жаль, серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці.

Наразі у військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події. Також, певні посадові особи відсторонені від займаних посад,

– йдеться в заяві.

Раніше також повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування. Слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Досудове розслідування здійснюється за статтею про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

