Россияне снова целятся в энергетическую инфраструктуру Украины. Но на этот раз под особым прицелом газодобывающие места и распределительные станции.

16 октября враг совершил очередную комбинированную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

Что известно о тактике россиян?

Сейчас Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике, в частности в газовой сфере.

Враг снова показал свои намерения – лишить нас в осенне-зимний период энергетики, тепла в домах,

– добавил Игнат.

А также рассказал, что особенностью таких атак являются комбинированные удары, и кроме 320 ударных БпЛА типа "Шахед", "Герань" и других, враг применил 37 ракет.

Среди них было два "Кинжалы" и 26 "Искандер-М", которые атакуют по баллистической траектории.

Чем можно уничтожить данные ракеты?

По словам Юрия Игната, баллистику, в частности ракеты "Кинжалы" и "Искандеры-М" могут быть уничтожены только комплексами ПВО типа Patriot. В то же время точное количество и наличие таких ракет пока не известно.

Согласно информации Сил противовоздушной обороны, ночью 16 октября удалось обезвредить 283 вражеских БпЛА и 5 управляемых ракет Х-59. В то же время 18 ракет локально потеряно.

Куда били россияне в ночь на 16 октября?