Росіяни знову ціляться в енергетичну інфраструктуру України. Але цього разу під особливим прицілом газовидобувні місця та розподільчі станції.

16 жовтня ворог здійснив чергову комбіновану атаку на критичну інфраструктуру України. Про це в етері телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

Що відомо про тактику росіян?

Наразі Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетиці, зокрема у газовій сфері.

Ворог знову показав свої наміри – позбавити нас в осінньо-зимовий період енергетики, тепла в домівках,

– додав Ігнат.

А також розповів, що особливістю таких атак є комбіновані удари, і окрім 320 ударних БпЛА типу "Шахед", "Герань" та інших, ворог застосував 37 ракет.

Серед них було два "Кинджали" та 26 "Іскандер-М", які атакують по балістичній траєкторії.

Чим можна знищити дані ракети?

За словами Юрія Ігната, балістику, зокрема ракети "Кинджали" та "Іскандери-М" можуть бути знищені лише комплексами ППО типу Patriot. Водночас точна кількість та наявність таких ракет поки не відома.

Згідно з інформацією Сил протиповітряної оборони, вночі 16 жовтня вдалось знешкодити 283 ворожих БпЛА та 5 керованих ракет Х-59. Водночас 18 ракет локаційно втрачено.

Куди били росіяни в ніч на 16 жовтня?