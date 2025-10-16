Акцент удару на газову сферу: Ігнат розповів про особливості російських атак
- Росія здійснила чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України, зокрема на газовидобувні місця та розподільчі станції.
- В атаці було використано 320 ударних БпЛА та 37 ракет, серед яких "Кинджали" і "Іскандери-М", які можуть бути знищені комплексами ППО типу Patriot.
Росіяни знову ціляться в енергетичну інфраструктуру України. Але цього разу під особливим прицілом газовидобувні місця та розподільчі станції.
16 жовтня ворог здійснив чергову комбіновану атаку на критичну інфраструктуру України. Про це в етері телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни серед білого дня вгатили дроном по Харкову: мер розповів, куди влучили
Що відомо про тактику росіян?
Наразі Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетиці, зокрема у газовій сфері.
Ворог знову показав свої наміри – позбавити нас в осінньо-зимовий період енергетики, тепла в домівках,
– додав Ігнат.
А також розповів, що особливістю таких атак є комбіновані удари, і окрім 320 ударних БпЛА типу "Шахед", "Герань" та інших, ворог застосував 37 ракет.
Серед них було два "Кинджали" та 26 "Іскандер-М", які атакують по балістичній траєкторії.
Чим можна знищити дані ракети?
За словами Юрія Ігната, балістику, зокрема ракети "Кинджали" та "Іскандери-М" можуть бути знищені лише комплексами ППО типу Patriot. Водночас точна кількість та наявність таких ракет поки не відома.
Згідно з інформацією Сил протиповітряної оборони, вночі 16 жовтня вдалось знешкодити 283 ворожих БпЛА та 5 керованих ракет Х-59. Водночас 18 ракет локаційно втрачено.
Куди били росіяни в ніч на 16 жовтня?
Ввечері 15 жовтня атакували Ніжин ударними дронами, пошкодили термінал "Нової пошти", внаслідок чого постраждали двоє людей. А зранку влучили ударними безпілотниками та крилатими ракетами по одному з підприємств в Чернігові. Потерпілих немає.
Під ударом вночі опинились Сумщина, Вінниччина та Полтавщина. Ворог атакував енергетику та цивільну інфраструктуру. Росіяни застосовують подвійний терор, завдаючи повторних ударів, щоб поранити працівників, які працюють над відновленням після пошкоджень.
Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі вибухи пролунали ще в кількох регіонах — у Кропивницькому, Ізюмі та Кременчуці.