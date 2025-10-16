16 октября враг совершил очередную комбинированную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.
Что известно о тактике россиян?
Сейчас Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике, в частности в газовой сфере.
Враг снова показал свои намерения – лишить нас в осенне-зимний период энергетики, тепла в домах,
– добавил Игнат.
А также рассказал, что особенностью таких атак являются комбинированные удары, и кроме 320 ударных БпЛА типа "Шахед", "Герань" и других, враг применил 37 ракет.
Среди них было два "Кинжалы" и 26 "Искандер-М", которые атакуют по баллистической траектории.
Чем можно уничтожить данные ракеты?
По словам Юрия Игната, баллистику, в частности ракеты "Кинжалы" и "Искандеры-М" могут быть уничтожены только комплексами ПВО типа Patriot. В то же время точное количество и наличие таких ракет пока не известно.
Согласно информации Сил противовоздушной обороны, ночью 16 октября удалось обезвредить 283 вражеских БпЛА и 5 управляемых ракет Х-59. В то же время 18 ракет локально потеряно.
Куда били россияне в ночь на 16 октября?
Вечером 15 октября атаковали Нежин ударными дронами, повредили терминал "Новой почты", в результате чего пострадали два человека. А утром попали ударными беспилотниками и крылатыми ракетами по одному из предприятий в Чернигове. Пострадавших нет.
Под ударом ночью оказались Сумщина, Винницкая и Полтавская области. Враг атаковал энергетику и гражданскую инфраструктуру. Россияне применяют двойной террор, нанося повторные удары, чтобы ранить работников, которые работают над восстановлением после повреждений.
В результате массированной комбинированной атаки России по энергетической инфраструктуре взрывы прогремели еще в нескольких регионах - в Кропивницком, Изюме и Кременчуге.