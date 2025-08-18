Российские оккупанты в ночь на 18 августа ударили дронами типа "Шахед" по Харькову. Одну из жилых многоэтажек атаковали сразу четыре беспилотника.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, в результате российского удара по Харькову в Индустриальном районе города погибли, по информации по состоянию на 08:47, пять человек. Среди них – 1,5-летний ребенок и 16-летний парень.

Что известно об ударе по Харькову?

По словам Черненко, российские беспилотники ударили по разным этажам. Там зафиксировали разрушение перекрытий и обвалы. Спасатели тушили пожар на первом, третьем и пятом этажах. Несколько человек удалось спасти из-под завалов.

Пожар возник на нескольких этажах / Фото Анны Черненко

Последствия вражеской атаки / Фото Анна Черненко

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 08:09 18 человек получили ранения. Некоторые из них были госпитализированы.

Последствия удара "Шахедами" по Харькову: смотрите видео

Еще пятеро сейчас считаются пропавшими без вести. Они могут находиться под завалами. Спасательная операция продолжается.

Повреждения на 5 этаже / Фото Анны Черненко

Сгоревший автомобиль в результате российской атаки / Фото Анны Черненко

Спасательная операция продолжается / Фото Анни Черненко

В общем вражеские беспилотники повредили 6 жилых домов и 15 автомобилей. Известно, что 2 беспилотника упали в землю.

Удары по Харькову: коротко