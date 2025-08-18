Россия ударила 4 "Шахедами" по жилому дому в Харькове: грустные фото и видео
- В ночь на 18 августа Россия ударила "Шахедами" по Харькову. Сразу четыре беспилотника попали в жилой дом.
- Известно о по меньшей мере 18 пострадавших. Спасательная операция продолжается.
Российские оккупанты в ночь на 18 августа ударили дронами типа "Шахед" по Харькову. Одну из жилых многоэтажек атаковали сразу четыре беспилотника.
Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, в результате российского удара по Харькову в Индустриальном районе города погибли, по информации по состоянию на 08:47, пять человек. Среди них – 1,5-летний ребенок и 16-летний парень.
Что известно об ударе по Харькову?
По словам Черненко, российские беспилотники ударили по разным этажам. Там зафиксировали разрушение перекрытий и обвалы. Спасатели тушили пожар на первом, третьем и пятом этажах. Несколько человек удалось спасти из-под завалов.
Пожар возник на нескольких этажах / Фото Анны Черненко
Последствия вражеской атаки / Фото Анна Черненко
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 08:09 18 человек получили ранения. Некоторые из них были госпитализированы.
Последствия удара "Шахедами" по Харькову: смотрите видео
Еще пятеро сейчас считаются пропавшими без вести. Они могут находиться под завалами. Спасательная операция продолжается.
Повреждения на 5 этаже / Фото Анны Черненко
Сгоревший автомобиль в результате российской атаки / Фото Анны Черненко
Спасательная операция продолжается / Фото Анни Черненко
В общем вражеские беспилотники повредили 6 жилых домов и 15 автомобилей. Известно, что 2 беспилотника упали в землю.
Удары по Харькову: коротко
- Российские оккупанты постоянно атакуют Харьков беспилотниками и ракетами. Вечером 17 августа враг ударил баллистической ракетой по жилой застройке в Индустриальном районе города. Сообщалось о по меньшей мере 11 пострадавших.
- Ранее россияне ударили по одному из харьковских магазинов мебели. Туда запустили ударный БпЛА "Молния-2".
- В ночь на 26 июля оккупанты совершили одну из самых массированных атак по Харькову. Тогда враг ударил КАБами, баллистическими ракетами и "Шахедами".