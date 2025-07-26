Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, это была действительно тяжелая ночь. Российские оккупанты запустили по Харькову сначала четыре УАБа, а затем – 2 баллистические ракеты и 15 "Шахедов".

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Что известно о взрывах в Харькове 26 июля?

По словам Черненко, враг бил по Киевскому району Харькова. Звуки атак были слышны даже в отдаленных районах города. Один из УАБов взорвался в воздухе.

Далее запустили две баллистические ракеты "Искандер". Если простыми словами, то с таким осколочным наполнением, что вокруг попаданий всюду очень посеченный асфальт. Все в таких небольших воронках. После этого там еще применили 15 "Шахедов",

– рассказала Черненко.

Уже известно, что в результате атаки повреждены жилые многоэтажки и спортивный комплекс. Также враг попал по гражданскому предприятию, которое уже не работает из-за предыдущих ударов по Харькову.

Поврежденный спортивный комплекс в Харькове / Скриншот с видео

Кроме того, враг попал в одну из местных котельных. Она существенно повреждена. Оккупанты и раньше били по этому объекту. Весной котельную поставили на ремонт, но сейчас сложно сказать, удастся ли ее вообще восстановить. Она питала 53 тысячи абонентов.

Последствия удара по Харькову / Фото ГСЧС Харьковской области

В течение ночи усиленно работали спасатели, которые также эвакуировали людей. Всего известно о 5 пострадавших, среди которых – 3 представителей ГСЧС.

У людей сгорело много собственного транспорта, который припаркован под домами. Местные назвали эту атаку по району самой массированной и самой страшной за время полномасштабного вторжения. Они спасались в укрытиях, подвалах, на первых этажах. Этот ужас, который трудно представить,

– подчеркнула Черненко.

Добавим, еще вечером 25 июля российские оккупанты запустили дрон "Черника" по Харькову. Он взорвался в воздухе над центральной частью города. Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах. Тогда обошлось без пострадавших.