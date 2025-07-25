На этот раз под ударом оказался Харьков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

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Что известно о взрыве в Харькове?

Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 19:58. Еще в 19:39 в Воздушных силах сообщали об угрозе ударных БПЛА для области.

В 22:19 Терехов заявил о взрыве в городе. Впоследствии он отметил, что предварительно прилет произошел в центральной части города в Киевском районе. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока уточняется. По состоянию на 22:30 угроза атаки на Харьковщину до сих пор сохраняется.

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Отметим, что этот прилет в центре города не первый за сегодня. В 20:48 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было зафиксировано попадание в центре города, неподалеку от еще одного прилета. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что вражеский дрон попал в дерево, из-за чего повреждено оконное остекление соседнего здания.