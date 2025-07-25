Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах 25 июля в Харькове?

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 19:34. После этого Воздушные силы ВСУ написали об угрозе ударных БпЛА для региона.

В 19:45 стало известно о прилете вражеского БПЛА "Черника" по центральной части города в Киевском районе.

По данным корреспондентов Суспильного, уже в 20:43 в городе прогремел повторный взрыв.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было зафиксировано еще одно попадание в центр города, неподалеку от первого прилета. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Напомним, с утра 25 июля российские войска также атаковали Сумы. Во время обстрела один из российских беспилотников попал в здание Сумской облгосадминистрации.