Цього разу під ударом опинився Харків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Дивіться також Росія запустила "Шахеди" з 5 напрямків: де є небезпека

Що відомо про вибух у Харкові?

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 19:58. Ще о 19:39 в Повітряних силах повідомляли про загрозу ударних БпЛА для області.

О 22:19 Терехов заявив про вибух у місті. Згодом він зазначив, що попередньо приліт стався у центральній частині міста в Київському районі. Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі уточнюється. Станом на 22:30 загроза атаки на Харківщину досі зберігається.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Зазначимо, що цей приліт в центрі міста не перший за сьогодні. О 20:48 мер Харкова Ігор Терехов повідомив що було зафіксовано влучання у центрі міста, неподалік від ще одного прильоту. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворожий дрон влучив у дерево, через що пошкоджено віконне скління сусідньої будівлі.