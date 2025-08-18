Російські окупанти в ніч на 18 серпня вдарили дронами типу "Шахед" по Харкову. Одну з житлових багатоповерхівок атакували одразу чотири безпілотники.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, внаслідок російського удару по Харкову в Індустріальному районі міста загинули, за інформацією станом на 08:47, п'ятеро людей. Серед них – 1,5-річна дитина та 16-річний хлопець.

Що відомо про удар по Харкову?

За словами Черненко, російські безпілотники вдарили по різних поверхах. Там зафіксували руйнування перекриттів та обвали. Рятувальники гасили пожежу на першому, третьому та п'ятому поверхах. Кількох людей витягли живими з-під завалів.

Пожежа виникла на кількох поверхах / Фото Анни Черненко

Наслідки ворожої атаки / Фото Анна Черненко

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 08:09 18 людей зазнали поранень. Деякі з них були шпиталізовані.

Наслідки удару "Шахедами" по Харкову: дивіться відео

Ще п'ятеро наразі вважаються зниклими безвісти. Вони можуть перебувати під завалами. Рятувальна операція триває.

Пошкодження на 5 поверсі / Фото Анни Черненко

Згорілий автомобіль внаслідок російської атаки / Фото Анни Черненко

Рятувальна операція триває / Фото Анни Черненко

Загалом ворожі безпілотники пошкодили 6 житлових будинків та 15 автомобілів. Відомо, що 2 безпілотники впали в землю.

Удари по Харкову: коротко