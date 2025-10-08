В среду, 8 октября, российские войска атаковали Сумскую область. Вражеский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской громады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

Какие последствия удара по Сумской области?

В результате российского удара пострадала целая семья.

По словам начальника ОВА, 4-летняя девочка сейчас находится в тяжелом состоянии – ее, маму и бабушку госпитализировали.

Известно, что ребенок получил тяжелые ожоги. Медики борются за ее жизнь, также решается вопрос о транспортировке в больницу "Охматдет".

Сил, выдержки и скорейшего выздоровления всей семье,

– добавил Григоров.

В полиции также сообщили, что в результате обстрелов разрушения получили десятки объектов гражданской инфраструктуры.

В Сумах зафиксировали повреждения трех многоквартирных домов, станции техобслуживания, автосалонов и троллейбуса.

Россия продолжает обстрелы приграничных областей