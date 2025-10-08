Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова.
Читайте также Террор Украины российскими "Шахедами" продолжается: тревога раздается во многих областях
Какие последствия удара по Сумской области?
В результате российского удара пострадала целая семья.
По словам начальника ОВА, 4-летняя девочка сейчас находится в тяжелом состоянии – ее, маму и бабушку госпитализировали.
Известно, что ребенок получил тяжелые ожоги. Медики борются за ее жизнь, также решается вопрос о транспортировке в больницу "Охматдет".
Сил, выдержки и скорейшего выздоровления всей семье,
– добавил Григоров.
В полиции также сообщили, что в результате обстрелов разрушения получили десятки объектов гражданской инфраструктуры.
В Сумах зафиксировали повреждения трех многоквартирных домов, станции техобслуживания, автосалонов и троллейбуса.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Россия продолжает обстрелы приграничных областей
Ночью 8 октября Россия атаковала энергетический объект в Нежине, в Черниговской области. В результате удара тысячи граждан остались без света.
Из-за атаки также было затруднено движение поездов Нежинского направления. Пассажирские составы будут двигаться измененными маршрутами, некоторые поезда будут задерживаться или вообще не будут курсировать.
Вечером 6 октября российские военные массированно обстреляли Харьков и 6 населенных пунктов в регионе. Враг использовал 25 беспилотников для атаки на Немышлянский район Харькова.