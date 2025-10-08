Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
Які наслідки удару по Сумщині?
Внаслідок російського удару постраждала ціла родина.
За словами начальника ОВА, 4-річна дівчинка зараз перебуває у важкому стані – її, маму та бабусю госпіталізували.
Відомо, що дитина отримала тяжкі опіки. Медики борються за її життя, також вирішується питання про транспортування до лікарні "Охматдит".
Сил, витримки й швидкого одужання всій родині,
– додав Григоров.
У поліції також повідомили, що внаслідок обстрілів руйнації зазнали десятки об'єктів цивільної інфраструктури.
У Сумах зафіксували пошкодження трьох багатоквартирних будинків, станції техобслуговування, автосалонів та тролейбуса.
Росія продовжує обстріли прикордонних областей
Вночі 8 жовтня Росія атакувала енергетичний об'єкт у Ніжині, що в Чернігівській області. Внаслідок удару тисячі громадян лишилися без світла.
Через атаку також було ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Пасажирські склади будуть рухатися зміненими маршрутами, деякі потяги затримуватимуться або ж взагалі не курсуватимуть.
Ввечері 6 жовтня російські військові масовано обстріляли Харків та 6 населених пунктів у регіоні. Ворог використав 25 безпілотників для атаки на Немишлянський район Харкова.