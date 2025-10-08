У середу, 8 жовтня, російські війська атакували Сумщину. Ворожий дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Які наслідки удару по Сумщині?

Внаслідок російського удару постраждала ціла родина.

За словами начальника ОВА, 4-річна дівчинка зараз перебуває у важкому стані – її, маму та бабусю госпіталізували.

Відомо, що дитина отримала тяжкі опіки. Медики борються за її життя, також вирішується питання про транспортування до лікарні "Охматдит".

Сил, витримки й швидкого одужання всій родині,

– додав Григоров.

У поліції також повідомили, що внаслідок обстрілів руйнації зазнали десятки об'єктів цивільної інфраструктури.

У Сумах зафіксували пошкодження трьох багатоквартирних будинків, станції техобслуговування, автосалонів та тролейбуса.

Росія продовжує обстріли прикордонних областей