Пламя, крик и попытки спасти: полиция показала первые кадры после удара по Кривому Рогу
13 июня 2023, 16:45Читати новину українською
В ночь на 13 июня Россия цинично ударила по пятиэтажному дому в Кривом Роге. К сожалению, есть погибшие и раненые. Полиция показала первые кадры спасения людей из здания, в котором вспыхнул пожар.
В Национальной полиции отметили, что сняли на видео первые минуты после российской террористической атаки. Уже со временем местный житель рассказывал, каким был удар по дому, пишет 24 Канал.
Важно Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: все, что известно о циничном обстреле
Какими были первые минуты после атаки по дому в Кривом Роге
Наши полицейские с первых минут российской террористической атаки в Кривом Роге спасали людей из охваченного огнем дома,
– рассказали в Нацполиции.
По их данным, по состоянию на 15:25 13 июня на месте очередного преступления российской армии работали все службы.
Первые минуты спасения людей в Кривом Роге: смотрите видео
Кратко об ударе россиян по дому в Кривом Роге
- Россия ориентировочно после 3 ночи 13 июня цинично ударила по Кривому Рогу. К сожалению, оккупанты повредили гражданские объекты и изуродовали многоэтажку. В последней горели квартиры с первого по пятый этаж.
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, что захватчики атаковали Украину со стратегической авиации, а именно – восьми бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия. Также ударили несколькими ударными дронами с южного направления. В Кривом Роге ракета попала в многоэтажку.
- К сожалению, в результате атаки страны-террористки количество погибших растет в течение дня 13 июня. По состоянию на 14:17 количество погибших возросло до 11 человек. Еще 28 человек ранены.
- Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что поисково-спасательная операция закончилась. Спасатели приступили к разбору конструкций.