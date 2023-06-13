Пламя, крик и попытки спасти: полиция показала первые кадры после удара по Кривому Рогу

В ночь на 13 июня Россия цинично ударила по пятиэтажному дому в Кривом Роге. К сожалению, есть погибшие и раненые. Полиция показала первые кадры спасения людей из здания, в котором вспыхнул пожар.

В Национальной полиции отметили, что сняли на видео первые минуты после российской террористической атаки. Уже со временем местный житель рассказывал, каким был удар по дому, пишет 24 Канал.

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Какими были первые минуты после атаки по дому в Кривом Роге

Наши полицейские с первых минут российской террористической атаки в Кривом Роге спасали людей из охваченного огнем дома,

– рассказали в Нацполиции.

По их данным, по состоянию на 15:25 13 июня на месте очередного преступления российской армии работали все службы.

Первые минуты спасения людей в Кривом Роге: смотрите видео

Кратко об ударе россиян по дому в Кривом Роге