Полум'я, крик і намагання врятувати: поліція показала перші кадри після удару по Кривому Розі
13 червня 2023, 16:45Читать новость на русском
У ніч проти 13 червня Росія цинічно вдарила по п'ятиповерховому будинку в Кривому Розі. На жаль, є загиблі та поранені. Поліція показала перші кадри порятунку людей з будівлі, у якій спалахнула пожежа.
У Національній поліції відзначили, що зняли на відео перші хвилини після російської терористичної атаки. Вже згодом місцевий мешканець розповідав, яким був удар по будинку, пише 24 Канал.
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Якими були перші хвилини після атаки по будинку в Кривому Розі
Наші поліцейські з перших хвилин російської терористичної атаки у Кривому Розі рятували людей з охопленого вогнем будинку,
– розповіли у Нацполіції.
За їхніми даними, станом на 15:25 13 червня на місці чергового злочину російської армії працювали всі служби.
Перші хвилин порятунку людей в Кривому Розі: дивіться відео
Коротко про удар росіян по будинку в Кривому Розі
- Росія орієнтовно після 3 ночі 13 червня цинічно вдарила по Кривому Розі. На жаль, окупанти пошкодили цивільні об'єкти та понівечили багатоповерхівку. В останній горіли квартири з першого по п'ятий поверх.
- У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що загарбники атакували Україну зі стратегічної авіації, а саме – восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію. Також вдарили декількома ударними дронами з південного напрямку. У Кривому Розі ракета влучила в багатоповерхівку.
- На жаль, внаслідок атаки країни-терористки кількість загиблих зростає протягом дня 13 червня. Станом на 14:17 кількість загиблих зросла до 11 людей. Ще 28 людей – поранені.
- Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пошуково-рятувальна операція закінчилась. Рятувальники розпочали розбір конструкцій.