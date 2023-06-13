Полум'я, крик і намагання врятувати: поліція показала перші кадри після удару по Кривому Розі

У ніч проти 13 червня Росія цинічно вдарила по п'ятиповерховому будинку в Кривому Розі. На жаль, є загиблі та поранені. Поліція показала перші кадри порятунку людей з будівлі, у якій спалахнула пожежа.

У Національній поліції відзначили, що зняли на відео перші хвилини після російської терористичної атаки. Вже згодом місцевий мешканець розповідав, яким був удар по будинку, пише 24 Канал.

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Якими були перші хвилини після атаки по будинку в Кривому Розі

Наші поліцейські з перших хвилин російської терористичної атаки у Кривому Розі рятували людей з охопленого вогнем будинку,

– розповіли у Нацполіції.

За їхніми даними, станом на 15:25 13 червня на місці чергового злочину російської армії працювали всі служби.

Перші хвилин порятунку людей в Кривому Розі: дивіться відео

Коротко про удар росіян по будинку в Кривому Розі