Ворог підступно атакував п'ятиповерхівку уночі, коли люди спали. Унаслідок російської атаки у Кривому Розі загинуло 11 людей, ще 28 – отримали поранення.

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"Прокинулися всі у крові"

Місцевий житель Артем був під час ракетного удару вдома – у п'ятиповерхівці. Чоловік спав, проте прокинувся від потужного вибуху.

Прокинулися всі в крові. Уламки вже розлетілися, добре, що в очі не потрапили,

– пригадує постраждалий.

Чоловік та його товариш отримали поранення, на щастя – незначні. Їм надали медичну допомогу, обробили рани та відпустили.

Артем з сумом розповів, що зміг взяти з дому лише найнеобхідніше. Багато цінних речей залишилося у зруйнованій п'ятиповерхівці – їх забрати не встигли.

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Люди тікали через балкон

Чоловік також розповів, що сигналу повітряної тривоги не почув, а прокинувся вже від вибухів. Після цього почалася масштабна пожежа, дим від якої швидко захопив квартири.

Аби врятуватися із заблокованих квартир, люди почали спускатися через балкони. Артем розповів, що він жив на третьому поверсі. Зі свого балкона він спустився на другий поверх, де була жінка з дитиною. Він допоміг спустити сім'ю рятувальникам. Після цього намагалися врятувати й інших жителів будинку, які опинилися заблокованими у власних квартирах.

"Невідомо, скільки людей перебувало у будинку в момент вибуху. Було чимало мешканців, які не могли вибратися з квартир", – розповів Артем.

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