Враг коварно атаковал пятиэтажку ночью, когда люди спали. В результате российской атаки в Кривом Роге погибли 11 человек, еще 28 получили ранения.

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"Проснулись все в крови"

Местный житель Артем был во время ракетного удара дома – в пятиэтажке. Мужчина спал, однако проснулся от мощного взрыва.

Проснулись все в крови. Обломки уже разлетелись, хорошо, что в глаза не попали,

– вспоминает пострадавший.

Мужчина и его товарищ получили ранения, к счастью – незначительные. Им оказали медицинскую помощь, обработали раны и отпустили.

Артем с грустью рассказал, что смог взять из дома только самое необходимое. Многие ценные вещи остались в разрушенной пятиэтажке – их забрать не успели.

Пострадавший рассказал об ударе по дому: смотрите видео

Люди убегали через балкон

Мужчина также рассказал, что сигнал воздушной тревоги не услышал, а проснулся уже от взрывов. После этого начался масштабный пожар, дым от которого быстро захватил квартиру.

Чтобы спастись из заблокированных квартир, люди начали спускаться через балконы. Артём рассказал, что он жил на третьем этаже. Со своего балкона он спустился на второй этаж, где находилась женщина с ребенком. Он помог спустить семью спасателям. После этого пытались спасти и других жителей дома, оказавшихся заблокированными в собственных квартирах.

"Неизвестно, сколько людей находилось в доме в момент взрыва. Было немало жильцов, которые не могли выбраться из квартир", – рассказал Артем.

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