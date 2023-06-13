Теща одного из погибших рассказала, как ее дочь пыталась спасти мужа. Об этом стало известно в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Как пострадавшая в Кривом Роге пыталась спасти любимого
Татьяна Карус сообщила, что ее дочери пришлось выбегать из дома в одной ночной рубашке. Она пыталась спасти своего мужа, но он не отзывался.
Дочь выскочила в ночной рубашке. Там был дым, пожар. Она кроме этого ничего не видела. Муж не отозвался. Ей не видно было что и где происходит, поскольку все было в огне,
– отметила Татьяна.
По словам самой пострадавшей девушки, она сама чуть не задохнулась, когда ползла по лестнице.
Ночной удар по дому в Кривом Роге: все, что известно
- В Кривом Роге в результате ночной атаки повреждены гражданские объекты и изуродована пятиэтажка.
- Кроме того, повреждения есть в спасательном подразделении. Побито и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка.
- Сейчас на месте трагедии работают правоохранители, спасатели, медики и коммунальщики. Продолжается поисково-спасательная операция. Уточняется количество погибших и пострадавших.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокие обстрелы. Он заявил, что российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что российские террористы убивают гражданских. Они полагают, что наказания не будет.
- По состоянию на 13:00 известно, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу 10 человек погибли, один находится под завалами, сообщил руководитель Совета обороны города Вилкул. Также известно о 28 раненых, из них 12 – в больницах в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии. Спасательная операция продолжается.
- В городе 14 июня был объявлен Днем траура.