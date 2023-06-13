Теща одного із загиблих розповіла, як її донька намагалася врятувати чоловіка. Про стало відомо в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Як постраждала у Кривому Розі намагалася врятувати коханого
Тетяна Карус повідомила, що її доньці довелося вибігати з будинку в одній нічній сорочці. Вона намагалася врятувати свого чоловіка, але він не відзивався.
Донька вискочила у нічній сорочці. Там був дим, пожежа. Вона крім цього нічого не бачила. Чоловік не відізвався. Їй не видно було що та де відбувається, оскільки все було у вогні,
– зазначила Тетяна.
За словами самої постраждалої дівчини, вона сама ледь не задихнулась, коли повзла по сходах.
Нічний удар по будинку у Кривому Розі: все, що відомо
- У Кривому Розі внаслідок нічної атаки пошкоджені цивільні об’єкти та понівечена п’ятиповерхівка.
- Окрім цього, пошкодження є у рятувальному підрозділі. Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда.
- Зараз на місці трагедії працюють правоохоронці, рятувальники, медики та комунальники. Триває пошуково-рятувальна операція. Уточнюється кількість загиблих та постраждалих.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстокий обстріл. Він заявив, що російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей.
- Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що російські терористи вбивають цивільних. Вони думають, що покарання не буде.
- Станом на 13:00 відомо, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 10 людей загинули, одна перебуває під завалами, повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул. Також відомо про 28 поранених, з них 12 – у лікарнях в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. Рятувальна операція триває.
- У місті 14 червня оголосили Днем жалоби.