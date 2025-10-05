Ночью 5 октября Россия массированно обстреляла Украину. Под основным ударом находилась Львовская область. Здесь в поселке Лапаевка оккупанты разрушили один дом, еще несколько повреждены.

Жительница Лапаевки Галина Крух рассказала журналистам об обстреле поселка россиянами, передает 24 Канал.

Смотрите также "Стекло вылетало людям в лицо": жители Запорожья рассказали жуткие детали российской атаки

Что известно об атаке на Лапаевку под Львовом?

Галина поделилась, что пережидала вражескую атаку в ванной. Впрочем, позже женщина решила выйти из дома. Она испугалась, что осколки снарядов могут вызвать пожар, ведь на чердаке у нее было сено.

Мы выскакиваем, а тут дождь идет из осколков, из стекла... И оно видно мне, немножко посекло голову. Я так боли не услышала, только услышала, что течет мне... Так я тот свитер на голову, и отошла в хлев. Думаю, как там и зверька малая,

– рассказала жительница Лапаевки.

Напомним, что в селе погибла целая семья: супруги пенсионеров, невестка с 15-летней внучкой. Сына Виталия госпитализировали.

Какие последствия атаки на Украину 5 октября?