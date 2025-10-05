Тут був дощ з уламків та скла, – мешканка Лапаївки розповіла про моторошну атаку Росії
- У ніч на 5 жовтня Росія масовано обстріляла Львівщину, зокрема селище Лапаївка.
- У населеному пункті загинула ціла родина.
Уночі 5 жовтня Росія масовано обстріляла Україну. Під основним ударом перебувала Львівщина. Тут у селищі Лапаївка окупанти зруйнували один будинок, ще декілька пошкоджені.
Мешканка Лапаївки Галина Крух розповіла журналістам про обстріл селища росіянами, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на Лапаївку під Львовом?
Пані Галина поділилася, що перечікувала ворожу атаку у ванній. Втім, пізніше жінка вирішила вийти з хати. Вона злякалася, що осколки снарядів можуть спричинити пожежу, адже на горищі в неї було сіно.
Ми вискакуємо, а тут дощ іде з осколків, зі скла… І воно видно мені, трошки посікло голову. Я так болю не почула, тільки почула, що тече мені... То я той светр на голову, та й відійшла до хліву. Думаю, як там та звірина мала,
– розповіла мешканка Лапаївки.
Нагадаємо, що у селі загинула ціла родина: подружжя пенсіонерів, невістка з 15-річною онукою. Сина Віталія госпіталізували.
Які наслідки атаки на Україну 5 жовтня?
- На Львівщині внаслідок російських ударів пошкоджено промислові та енергетичні об'єкти, зокрема газове сховище, де виникла пожежа.
- Росіяни уразили енергооб'єкт у Чернігові, що спричинило аварійні відключення світла в районі.
- Загарбники завдали комбінованого удару по Запоріжжю та області. Попередньо встановлено, що ворог застосував керовані авіабомби та "Шахеди". Внаслідок атаки одна людина загинула, щонайменше 10 дістали поранення, серед них 16-річна дівчина.