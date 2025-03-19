На Кубани почти вдвое увеличилась площадь пожара на НПЗ

Российские НПЗ продолжают страдать от "добрых дронов". Во время удара по Краснодарскому краю в ночь на 19 марта была поражена нефтебаза Кавказская. Пожар там до сих пор не потушили, 24 Канал передает детали.

Нефтебаза "Кавказская" в городе Кропоткин является одной из ключевых в экспорте российской нефти. Ночью там прозвучало 5 или 6 взрывов.

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Пожар на НПЗ "Кавказская" продолжается

Россияне сообщают, что огонь охватил резервуар, из которого ранее вытекли нефтепродукты. И распространяют соответствующие видео.

Смотрите видео пожара на Кубани

Огонь собрался в огромный столб. Он клубится, и из него летят искры. Пожарные просто бессильно наблюдают за этим зрелищем.

Предположительно, площадь пожара и в дальнейшем будет увеличиваться, ведь нефть очень трудно потушить. Например, НПЗ в Туапсе не могли потушить три дня. Были и случаи, когда нефтебаза горела неделю.

"Кавказская" связана с железнодорожным нефтяным терминалом и соединена трубопроводом с НПС-6 "Кропоткин", что входит в систему Каспийского трубопроводного консорциума. Россияне, как и всегда, сказали, что ее поразили "обломки".