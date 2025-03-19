На Кубані майже вдвічі збільшилася площа пожежі на НПЗ

Російські НПЗ продовжують страждати від "добрих дронів". Під час удару по Краснодарському краю в ніч на 19 березня було уражено нафтобазу Кавказьку. Пожежу там досі не загасили, 24 Канал передає деталі.

Нафтобаза "Кавказька" у місті Кропоткін є однією з ключових в експорті російської нафти. Вночі там пролунало 5 чи 6 вибухів.

До теми На Кубані продовжує палати нафтобаза: показуємо на карті, де вона розташована

Пожежа на НПЗ "Кавказька" триває

Росіяни повідомляють, що вогонь охопив резервуар, з якого раніше витекли нафтопродукти. І поширюють відповідні відео.

Дивіться відео пожежі на Кубані

Вогонь зібрався у величезний стовп. Він клубочиться, і з нього летять іскри. Пожежники просто безсило спостерігають за цим видовищем.

Імовірно, площа пожежі і надалі збільшуватиметься, адже нафту дуже важко загасити. Наприклад, НПЗ у Туапсе не могли загасити три дні. Були й випадки, коли нафтобаза горіла тиждень.

"Кавказька" пов'язана із залізничним нафтовим терміналом і з'єднана трубопроводом із НПС-6 "Кропоткін", що входить до системи Каспійського трубопровідного консорціуму. Росіяни, як і завжди, сказали, що її вразили "уламки".