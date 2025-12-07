Для этого ударили по Печенежской плотине, – генерал армии раскрыл планы россиян относительно Харьковщины

Россияне ударили по плотине Печенежского водохранилища. Именно оно обеспечивает Харьков водой и является критически важным объектом в регионе.

Враг рассматривает Харьковскую область как альтернативный плацдарм для наступления. Таким мнением в эфире 24 Канала поделился генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что это возможно после завершения операции на Донбассе.

Какие планы имеет враг на Харьковщине?

Сначала россияне хотят завершить операцию на Покровском-Миргородском направлении, а потом двигаться в сторону Константиновки, Кременной и Славянска.

А с другой стороны они будут продолжать свою агрессию в Волчанске, Купянске и Лимане, чтобы сформировать новую агломерацию контроля и захвата новых территорий.

Поэтому удар по плотине – это создание предпосылок для того, чтобы заставить людей в Харькове страдать, усложнить для них ситуацию. К этому добавляются постоянные удары дронами, КАБами по энергетике. Россия хочет создать невыносимую ситуацию в городе, который является большой агломерацией для нашей защиты,

– добавил генерал армии.

Россияне думают, что если создадут ограничения для людей, то смогут реализовать свой сценарий. А удары по плотине якобы помогут им завоевать новые позиции в Волчанске и дальше двигаться на Харьковщине.

Именно эти направления являются альтернативными Покровскому. Более того, Путин неоднократно заявлял, что оккупанты продолжат движение в сторону Харькова, Запорожья и Днепра. Но понятно, что для этого им не хватает ресурсов.

Несмотря на все заявления врага, Украина удерживает свои позиции и даже контратакует. Враг не может завоевать Купянск или Волчанск, поэтому мы готовы отстаивать любой сектор свои земли. На этих участках действительно идут тяжелые бои, но Силы обороны продолжают их защищать.

Что известно об ударе по плотине?