27 ноября, 11:51
Силы обороны ударили по российскому заводу по производству "Шахедов" в Чебоксарах

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины атаковали завод в Чебоксарах.
  • Он отвечает за производство радиоэлектронного оборудования, включая антенны для ударных беспилотников и навигационные модули.

Украинские войска продолжают проводить эффективные боевые операции в тылу врага. В частности стало известно о поражении завода в Чебоксарах, производящего комплектующие для "Шахедов" и "Калибров".

Об этом проинформировал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Чебоксары?

Силы безопасности и обороны ночью 26 ноября атаковали завод в Чебоксарах, который производит комплектующие для Shahed и ракет типа "Калибр".

Речь идет о предприятии "ВНИИР-Прогресс" – Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники.

Завод, расположенный в этой зоне, отвечает за производство сложного радиоэлектронного оборудования, в частности антенн для ударных беспилотников, навигационных модулей "Комета" для "Шахедов", "Искандеров", "Калибров" и авиабомб с УМПК.

Для справки:

Чебоксары – город в Поволжье и столица Чувашии (Россия), расположен на берегу Волги. Это промышленный центр, где работают предприятия машиностроения, электроники и оборонного комплекса. Расстояние от Украины до Чувашии составляет примерно 1830 километров.

Какие еще военные и промышленные объекты россиян были под атакой?

  • В ночь на 27 ноября в районе Новокуйбышевска, что в Самарской области России, прогремели мощные взрывы. Там вероятной целью стал местный нефтеперерабатывающий завод.

  • За двое суток до этого, в ночь на 25 ноября, по разным регионам России прошла масштабная атака беспилотников. В Таганроге и Краснодарском крае фиксировали разрушения, сообщалось и о погибших. В самом Таганроге, по предварительным данным, было попадание по авиаремонтному заводу.

  • К слову, командующий СБС ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") обнародовал спутниковые снимки пораженного аэропорта. На кадрах видно уничтоженный редкий самолет, который является носителем лазерного оружия, А-60, а также, вероятно, Ил-76.