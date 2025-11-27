Сили оборони вгатили по російському заводу з виробництва "Шахедів" у Чебоксарах

Українські війська продовжують проводити ефективні бойові операції в тилу ворога. Зокрема стало відомо про ураження заводу в Чебоксарах, що виробляє комплектуючі для "Шахедів" та "Калібрів".

Про таке поінформував очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Чебоксари?

Сили безпеки й оборони вночі 26 листопада атакували завод у Чебоксарах, який виготовляє комплектуючі для Shahed і ракет типу "Калібр".

Йдеться про підприємство "ВНИИР-Прогресс" – Всеросійський науково-дослідний інститут радіоелектроніки.

Завод, що розташований у цій зоні, відповідає за виробництво складного радіоелектронного обладнання, зокрема антен для ударних безпілотників, навігаційних модулів "Комета" для "Шахедів", "Іскандерів", "Калібрів" та авіабомб з УМПК.

Для довідки: Чебоксари – місто в Поволжі та столиця Чувашії (Росія), розташоване на березі Волги. Це промисловий центр, де працюють підприємства машинобудування, електроніки та оборонного комплексу. Відстань від України до Чувашії становить приблизно 1830 кілометрів.

Які ще військові й промислові об'єкти росіян були під атакою?