Выбрали жирную цель: летчик-инструктор сказал, как удалось уничтожить два Су-30 в Липецке
- В ночь на 21 декабря на российском аэродроме в Липецке уничтожены два самолета Су-30.
- Военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему эта локация была выбрана как цель для удара.
В ночь на 21 декабря на российском военном аэродроме в Липецке вспыхнул пожар. По данным ГУР, в результате операции были уничтожены два боевых самолета Су-30, которые находились на стоянке.
Удар пришелся не случайно на тыловой аэродром России. О том, почему именно эта локация стала целью и какую роль в этом сыграло движение сопротивления, в эфире 24 Канала объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Смотрите также С высокой вероятностью россияне нанесут массированный удар перед Новым годом, – военный эксперт
Как удалось уничтожить два Су-30 в Липецке и почему выбрали именно этот аэродром?
ГУР МО сообщило, что в результате спецоперации на военном аэродроме под Липецком в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года были поражены два российских многоцелевых истребителя Су-30. По уточненным данным, речь идет именно о бортах, которые находились в боевом состоянии, а не о технике, выведенной из эксплуатации.
Там есть много старых самолетов, которые фактически стоят под утилизацию. Но в ангарах размещены те борта, которые способны летать и выполнять боевые задачи. Именно поэтому эта локация и стала целью,
– объяснил Свитан.
Он отметил, что на аэродроме четко разграничена техника, которая не имеет боевой ценности, и самолеты, реально используются российской авиацией. Поражение именно таких бортов дает ощутимый результат, а не просто символический удар. По его словам, выбор цели был максимально прагматичным.
Выбрали жирную цель,
– подчеркнул летчик-инструктор.
Свитан обратил внимание, что поражение самолетов в глубоком тылу стало возможным не случайно. По его словам, украинская разведка уже несколько лет системно работает с местными жителями на территории России, привлекая тех, кто готов помогать. Это позволяет получать точные данные и действовать дистанционно, без прямого присутствия украинских групп.
Речь идет о контактах с местным сопротивлением, который помогает выполнять такие задачи с фото и видеоподтверждением. Это означает, что не нужно заводить своих людей, все делается через сеть на месте,
– объяснил он.
Такие операции имеют системный эффект. Каждый уничтоженный самолет – это не только потеря техники, но и удар по возможностям российской авиации обучать экипажи и поддерживать боевую готовность. По его оценке, именно такие точечные действия постепенно подрывают способность противника вести воздушную войну.
Что известно о последних успешных операциях по уничтожению вражеской ПВО, складов и техники на оккупированных территориях:
- Генштаб сообщил, что в ночь на 18 декабря поразили ряд объектов российской армии на временно оккупированных территориях. В частности, уничтожили радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо У" у Гвардейского в Крыму, поразили склад горюче-смазочных материалов в районе Приморска, а также склад БпЛА и место сосредоточения живой силы в Макеевке и Донецке. Отдельно Генштаб также сообщил о поражении 14 декабря позиционного района подразделения 568 зенитного ракетного полка в районе Раевки Белгородской области, где уничтожили две пусковые установки С 400 с боекомплектом.
- Служба безопасности Украины заявила, что в ночь на 18 декабря дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" отработали по составляющим российской противовоздушной обороны на военном аэродроме Бельбек. По данным СБУ, поразили два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо СВУ", РЛС 92Н6 из состава С 400 "Триумф", комплекс "Панцирь С2" и самолет МиГ 31 с полным боекомплектом.
- Силы Специальных Операций сообщили, что в ночь на 16 декабря использовали ударные БпЛА FP 2 для поражения целей на временно оккупированной территории Донецкой области. В Благодатном отработали по месту хранения РСЗО БМ 27 "Ураган" и месту расположения экипажей, а в районе Покровска поразили место накопления личного состава противника.