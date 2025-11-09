Россияне ударили по военным на Днепропетровщине после взлома группового чата, –Сирский

1 ноября россияне ударили по военным на Днепропетровщине. Враг заранее мог знать о запланированном награждении и построении.

Россияне.,вероятно, узнали о месте собрания военных для награждения на Днепропетровщине через взломанный групповой чат в социальных сетях.

Опять был групповой чат в соцсетях, и это игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав сети, вероятнее всего, россияне узнали о собрании,

– заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с журналисткой ТСН Аллой Мазур.