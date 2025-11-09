Укр Рус
9 листопада, 21:16
Росіяни вдарили по військових на Дніпропетровщині після зламу групового чату, – Сирський

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 1 листопада росіяни вдарили по військових 35-ї бригади морської піхоти на Дніпропетровщині під час урочистостей.
  • Противник, ймовірно, дізнався про зібрання через зламаний груповий чат у соцмережах.

1 листопада росіяни вдарили по військовослужбовцях 35-ї бригади морської піхоти на Дніпропетровщині. Ракетна атака відбулася якраз тоді, коли воїни зібралися на урочистості з нагоди річниці батальйону та нагородження.

Ворог заздалегідь знав про заплановані нагородження та шикування. Про місце зібрання військових противник, ймовірно, довідався через зламаний груповий чат у соціальних мережах. Про це в телефонній розмові з журналісткою ТСН Аллою Мазур сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає 24 Канал.

Що відомо про ракетний удар по воїнах ЗСУ?

Знову був груповий чат у соцмережах, і це ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання,
 – заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

 

 