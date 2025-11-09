Росіяни вдарили по військових на Дніпропетровщині після зламу групового чату, – Сирський

1 листопада росіяни вдарили по військовослужбовцях 35-ї бригади морської піхоти на Дніпропетровщині. Ракетна атака відбулася якраз тоді, коли воїни зібралися на урочистості з нагоди річниці батальйону та нагородження.

Ворог заздалегідь знав про заплановані нагородження та шикування. Про місце зібрання військових противник, ймовірно, довідався через зламаний груповий чат у соціальних мережах. Про це в телефонній розмові з журналісткою ТСН Аллою Мазур сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає 24 Канал.

Дивіться також Ніколи не боявся їхати в небезпеку: на фронті загинув фотограф Ukraїner Костянтин Гузенко

Що відомо про ракетний удар по воїнах ЗСУ?

Знову був груповий чат у соцмережах, і це ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання,

– заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.