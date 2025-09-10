"Все было четко": чем могли ударить по заводу "Топаз" в Донецке
- 8 сентября украинские силы поразили завод "Топаз" в оккупированной части Донецкой области, используя беспилотники и ракеты.
- Атака была хорошо спланирована, беспилотники отвлекали внимание ПВО, после чего запускались ракеты, это могли быть как украинские, так и ракеты от партнеров.
Оккупированную часть Донецкой области атаковали вечером 8 сентября. Удалось поразить российский завод "Топаз", Украина использовала не только беспилотники, но и ракеты.
Это могла быть или американская, или украинская ракеты. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что украинские военные качественно провели разведку перед атакой.
Чем могли ударить по заводу "Топаз" в Донецке?
По словам полковника запаса ВСУ, удалось ударить не только по заводу "Топаз", но и по размещении российских командных штабов и техники. Украинская разведка отработала на все 100%.
Все было четко, четко прорисовали маршруты. Кроме этого, атака была волнами – беспилотники отвлекли внимание ПВО, а потом шли ракеты,
– подчеркнул он.
Свитан предположил, что украинские военные могли использовать ракету Storm Shadow / SCALP или же украинскую ракету "Ад".
Он добавил, что хорошо, что Генштаб пока не анонсирует использованное вооружение. Впоследствии россияне сами идентифицируют ракету.
Взрывы в Донецкой области 8 сентября: кратко
- Местные жители Донецка и Макеевки писали о большом количестве взрывов и публиковали видео прилетов. По их словам, летело несколько групп беспилотников, а потом они слышали взрывы от ракет.
- Завод "Топаз", который поразили крылатыми ракетами, враг использовал как базу для военной техники и личного состава.
- Авиационный эксперт Константин Криволап предположил, что это могла быть ракета "Фламинго" или "Паляница". Официально Украина пока объявляла детали.