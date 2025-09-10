Это могла быть или американская, или украинская ракеты. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что украинские военные качественно провели разведку перед атакой.

Чем могли ударить по заводу "Топаз" в Донецке?

По словам полковника запаса ВСУ, удалось ударить не только по заводу "Топаз", но и по размещении российских командных штабов и техники. Украинская разведка отработала на все 100%.

Все было четко, четко прорисовали маршруты. Кроме этого, атака была волнами – беспилотники отвлекли внимание ПВО, а потом шли ракеты,

– подчеркнул он.

Свитан предположил, что украинские военные могли использовать ракету Storm Shadow / SCALP или же украинскую ракету "Ад".

Он добавил, что хорошо, что Генштаб пока не анонсирует использованное вооружение. Впоследствии россияне сами идентифицируют ракету.

Взрывы в Донецкой области 8 сентября: кратко