Це могла бути або американська, або українська ракети. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що українські військові якісно провели розвідку перед атакою.
Чим могли вдарити по заводу "Топаз" у Донецьку?
За словами полковника запасу ЗСУ, вдалось вдарити не лише по заводу "Топаз", а й по розміщенні російських командних штабів та техніки. Українська розвідка відпрацювала на всі 100%.
Все було чітко, чітко промалювали маршрути. Крім цього, атака була хвилями – безпілотники відвернули увагу ППО, а потім йшли ракети,
– наголосив він.
Світан припустив, що українські військові могли використати ракету Storm Shadow / SCALP або ж українську ракету "Пекло".
Він додав, що добре, що Генштаб поки що не анонсує використане озброєння. Згодом росіяни самі ідентифікують ракету.
Вибухи на Донеччині 8 вересня: коротко
- Місцеві мешканці Донецька та Макіївки писали про велику кількість вибухів та публікували відео прильотів. За їхніми словами, летіло кілька груп безпілотників, а потім вони чули вибухи від ракет.
- Завод "Топаз", який уразили крилатими ракетами, ворог використовував як базу для військової техніки та особового складу.
- Авіаційний експерт Костянтин Криволап припустив, що це могла бути ракета "Фламінго" або ж "Паляниця". Офіційно Україна поки що оголошувала деталі.