Це могла бути або американська, або українська ракети. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що українські військові якісно провели розвідку перед атакою.

Чим могли вдарити по заводу "Топаз" у Донецьку?

За словами полковника запасу ЗСУ, вдалось вдарити не лише по заводу "Топаз", а й по розміщенні російських командних штабів та техніки. Українська розвідка відпрацювала на всі 100%.

Все було чітко, чітко промалювали маршрути. Крім цього, атака була хвилями – безпілотники відвернули увагу ППО, а потім йшли ракети,

– наголосив він.

Світан припустив, що українські військові могли використати ракету Storm Shadow / SCALP або ж українську ракету "Пекло".

Він додав, що добре, що Генштаб поки що не анонсує використане озброєння. Згодом росіяни самі ідентифікують ракету.

Вибухи на Донеччині 8 вересня: коротко