"Все було чітко": чим могли вдарити по заводу "Топаз" у Донецьку
10 вересня, 14:26
"Все було чітко": чим могли вдарити по заводу "Топаз" у Донецьку

Меланія Голембйовська
Основні тези
  • 8 вересня українські сили вразили завод "Топаз" у окупованій частині Донецької області, використовуючи безпілотники та ракети.
  • Атака була добре спланована, безпілотники відвертали увагу ППО, після чого запускалися ракети, це могли бути як українські, так і ракети від партнерів.

Окуповану частину Донецької області атакували ввечері 8 вересня. Вдалось уразити російський завод "Топаз", Україна використала не лише безпілотники, а й ракети.

Це могла бути або американська, або українська ракети. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що українські військові якісно провели розвідку перед атакою.

Чим могли вдарити по заводу "Топаз" у Донецьку?

За словами полковника запасу ЗСУ, вдалось вдарити не лише по заводу "Топаз", а й по розміщенні російських командних штабів та техніки. Українська розвідка відпрацювала на всі 100%.

Все було чітко, чітко промалювали маршрути. Крім цього, атака була хвилями – безпілотники відвернули увагу ППО, а потім йшли ракети, 
– наголосив він.

Світан припустив, що українські військові могли використати ракету Storm Shadow / SCALP або ж українську ракету "Пекло".

Він додав, що добре, що Генштаб поки що не анонсує використане озброєння. Згодом росіяни самі ідентифікують ракету.

Вибухи на Донеччині 8 вересня: коротко

  • Місцеві мешканці Донецька та Макіївки писали про велику кількість вибухів та публікували відео прильотів. За їхніми словами, летіло кілька груп безпілотників, а потім вони чули вибухи від ракет.
  • Завод "Топаз", який уразили крилатими ракетами, ворог використовував як базу для військової техніки та особового складу.
  • Авіаційний експерт Костянтин Криволап припустив, що це могла бути ракета "Фламінго" або ж "Паляниця". Офіційно Україна поки що оголошувала деталі.