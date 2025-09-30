Россия в очередной раз ударила по железной дороге: задерживается поезд на Львов
- Российские обстрелы повредили железнодорожную инфраструктуру Черниговщины, вызвав задержки в движении поездов.
- Поезд №143 Сумы – Львов задерживается на 7 часов, обратный поезд №144 также отправится с опозданием.
Из-за ночных российских обстрелов 30 сентября пострадала железнодорожная инфраструктура Черниговщины. Вечером враг атаковал повторно.
Из-за этого все поезда сумского и черниговского направлений будут двигаться с задержками. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Какие поезда задерживаются из-за обстрела 30 сентября?
По состоянию на 18:30 железнодорожники обследовали пути. Известно об обесточивании как минимум на Нежинском направлении.
Все поезда сумского и черниговского направлений будут двигаться под резервными тепловозами, а значит – с задержками,
– говорится в сообщении.
В частности, наиболее значимое отклонение от графика (7 часов) имеет поезд №143 Сумы – Львов. В обратном направлении поезд №144 Львов – Сумы также отправится с опозданием.
Обратите внимание! За временем задержки поездов можно следить по ссылке. В Укрзализныце извинились за неудобства и пообещали позаботиться о безопасных пересадках.
Напомним, утром 30 сентября противник ударил по энергетическому объекту на Черниговщине, оставив без света более 26 тысяч абонентов. По данным прокуратуры, в городе Бобровица пострадали промышленное предприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры.
Что известно о российских атаках на железную дорогу?
- В ночь на 27 сентября среди целей российских беспилотников была железная дорога в Одесской области. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на объекте транспортной инфраструктуры, обошлось без пострадавших.
- В ночь на 27 сентября под вражеским ударом оказалась железная дорога на Николаевщине и Кировоградщине. Из-за повреждения инфраструктуры задерживались поезда, но также обошлось без пострадавших.
- К слову, Россия развязала масштабную волну атак на украинскую железную дорогу еще с лета, противник использует новую тактику для поражения ключевых узлов. Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский отметил, что целью противника является паника среди пассажиров и удар по экономике в целом.