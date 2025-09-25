Повторный рейд ГУР на "Качу": оккупанты не могут защитить свои аэродромы в Крыму
- Украинские разведчики уничтожили уже четыре российских самолета на аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму – Ан-26 и Бе-12.
- На видео не зафиксировано работы средств ПВО, что указывает на возможную нехватку средств защиты у врага.
В воскресенье, 21 сентября украинские разведчики уничтожили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 в оккупированном Крыму. В четверг, 25 сентября, стало известно о ликвидации еще двух транспортных самолетов Ан-26 и береговых радиолокационных станций.
Таким образом спецподразделение ГУР МОУ "Призраки" набило на одном аэродроме "Кача" уже четыре самолета. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Что известно о повторном поражении аэродрома "Кача"?
Аналитики издания отметили, что кроме самих результатов по уничтожению вражеских объектов не менее важным является то, где именно это происходит. И хотя в ГУР не раскрыли место событий, с этим "поможет" кадр с пролетом над городом.
По нему можно довольно уверенно говорить, что речь идет о Каче и одноименной авиабазе,
– пишут в Defense Express.
К слову, на обнародованном украинскими разведчиками видео зафиксированы удары по береговой РЛС МР-10М1 "Мыс М1" и еще одной РЛС мониторинга надводной обстановки, а также поражение двух Ан-26, по меньшей мере один из которых полностью сгорел.
Именно из этого становится понятно – "Призраки" совершили повторный рейд на тот же аэродром, где недавно было впервые в истории поражено два самолета-амфибии Бе-12. Эти приписанные к 318-му отдельному смешанному авиаполку Черноморского флота России борта как раз и базировались на авиабазе "Кача".
Более того, на одном из кадров поражения Ан-26 можно заметить один из Бе-12, которого выдают уникальные черты – крыло типа "чайка" и верхнее размещение двигателей на поплавки.
Аналитики обращают внимание на то, что никакой работы средств ПВО на видео не зафиксировано в обоих случаях. Однако аэродром россиян точно не покинут – поскольку Ан-26 горел после удара, то был заправлен.
Найти этому объяснение, кроме нехватки средств ПВО у врага, трудно,
– пишут в Defense Express.
Кроме того, интересна так называемая селекция целей, ведь у оператора дрона есть выбор между ударом по Бе-12, вертолету Ми-8 и Ан-26. В свою очередь разведчики выбирают именно военно-транспортный самолет, что может указывать на наличие точной информации о том, какие машины у врага уже неисправны.
Как комментируют украинские удары по Крыму?
- Владимир Зеленский прокомментировал украинские удары дальнобойными дронами по оккупантам в Крыму на пятом саммите Крымской платформы в Нью-Йорке 24 сентября. По его словам, это необходимо, чтобы защитить жизни людей и не дать России превратить полуостров в "одну большую военную базу".
- Эксклюзивно для 24 Канала главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, что специальных самолетов противолодочной обороны Бе-12 Россия в эксплуатации имеет только до 6. По мнению эксперта, цель такого поражения – уменьшить количество вражеских средств для патрулирования акватории, в частности в поисках украинских надводных дронов.
- В то же время экс-сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, что подобными ударами по российской авиации пытаются пробить путь украинским катерам вглубь территории – ближе к Новороссийску.