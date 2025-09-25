Повторний рейд ГУР на "Качу": окупанти не можуть захистити свої аеродроми в Криму
- Українські розвідники знищили вже чотири російських літаки на аеродромі "Кача" в окупованому Криму – Ан-26 та Бе-12.
- На відео не зафіксовано роботи засобів ППО, що вказує на можливий брак засобів захисту у ворога.
У неділю, 21 вересня українські розвідники знищили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 в окупованому Криму. У четвер, 25 вересня, стало відомо про ліквідацію ще двох транспортних літаків Ан-26 і берегових радіолокаційних станцій.
Таким чином спецпідрозділ ГУР МОУ "Примари" набив на одному аеродромі "Кача" вже чотири літаки. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.
Що відомо про повторне ураження аеродрому "Кача"?
Аналітики видання зазначили, що окрім самих результатів зі знищення ворожих об'єктів не менш важливим є те, де саме це відбувається. І хоча у ГУР не розкрили місце подій, з цим "допоможе" кадр з прольотом над містом.
За ним можливо доволі впевнено говорити, що мова йде про Качу та однойменну авіабазу,
– пишуть у Defense Express.
До слова, на оприлюдненому українськими розвідниками відео зафіксовано удари по береговій РЛС МР-10М1 "Мис М1" та ще однієї РЛС моніторингу надводної обстановки, а також ураження двох Ан-26, щонайменше один з яких повністю згорів.
Саме з цього стає зрозуміло – "Примари" здійснили повторний рейд на той самий аеродром, де нещодавно було вперше в історії уражено два літаки-амфібії Бе-12. Ці приписані до 318-го окремого змішаного авіаполку Чорноморського флоту Росії борти якраз й базувалися на авіабазі "Кача".
Ба більше, на одному з кадрів ураження Ан-26 можна помітити один з Бе-12, якого видають унікальні риси – крило типу "чайка" та верхнє розміщення двигунів на поплавки.
Аналітики звертають увагу на те, що жодної роботи засобів ППО на відео не зафіксовано в обох випадках. Однак аеродром росіян точно не покинутий – оскільки Ан-26 палав після удару, то був заправлений.
Знайти цьому пояснення, окрім браку засобів ППО у ворога, важко,
– пишуть у Defense Express.
Окрім того, цікавою є так звана селекція цілей, адже в оператора дрона є вибір між ударом по Бе-12, вертольоту Мі-8 та Ан-26. Натомість розвідники обирають саме військово-транспортний літак, що може вказувати на наявність точної інформації про те, які машини у ворога вже несправні.
Як коментують українські удари по Криму?
Володимир Зеленський прокоментував українські удари далекобійними дронами по окупантах у Криму на п'ятому саміті Кримської платформи у Нью-Йорку 24 вересня. За його словами, це необхідно, аби захистити життя людей і не дати Росії перетворити півострів на "одну велику військову базу".
Ексклюзивно для 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков розповів, що спеціальних літаків протичовнової оборони Бе-12 Росія в експлуатації має лише до 6. На думку експерта, мета такого ураження – зменшити кількість ворожих засобів для патрулювання акваторії, зокрема в пошуках українських надводних дронів.
Водночас ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив, що подібними ударами по російській авіації намагаються пробити шлях українським катерам вглиб території – ближче до Новоросійська.