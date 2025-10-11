Эта зима станет самой сложной за годы войны для всей Украины, – Терехов
- Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта зима станет самой сложной за годы войны для всей Украины из-за атак России на энергетику.
- Россия целенаправленно бьет по трансформаторным подстанциям и генерирующему оборудованию, но пока Харьков имеет стабильное энергоснабжение без отключений.
Россия возобновила массированные атаки на украинскую энергетику. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта зима станет самой сложной за годы войны.
Он отметил, что речь идет не только о Харьковской области, но и всей Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Терехова "Новости.LIVE".
Что сказал Терехов о предстоящей зиме в Украине?
Терехов отметил, что сейчас тактика России направлена на разрушение энергетической генерации по всей территории Украины. Не исключение – Харьков, Чернигов, Сумы и другие города.
Враг целенаправленно бьет по трансформаторным подстанциям и генерирующему оборудованию. Мы готовимся ко всем вызовам, делаем все возможное, чтобы пройти отопительный сезон. Да, будет трудно, но мы справимся,
– сказал мэр Харькова.
Он также подтвердил, что сейчас харьковчане имеют стабильное энергоснабжение, отключений нет.
Что известно о российских атаках на энергетику?
Последней под энергетический террор России попала Одесская область. Там в ночь на 11 октября россияне повредили энергетическое оборудование, жилые дома и здания гостиничного комплекса.
Россия изменила тактику ударов по украинским энергетическим объектам. Еще 2 – 3 года назад страна-террористка выбирала крупные объекты передачи электроэнергии и била по ним практически одновременно, то сейчас она атакует от региона к региону.
В то же время эксперт по энергетике Геннадий Рябцев 24 Каналу отметил, что Украина лучше подготовилась к этой зиме благодаря усиленной ПВО и инженерно-техническим сооружениям.