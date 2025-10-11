Россия возобновила массированные атаки на украинскую энергетику. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта зима станет самой сложной за годы войны.

Он отметил, что речь идет не только о Харьковской области, но и всей Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Терехова "Новости.LIVE".

Смотрите также Путин не просто так усилил удары по энергетике: к чему готовится диктатор

Что сказал Терехов о предстоящей зиме в Украине?

Терехов отметил, что сейчас тактика России направлена на разрушение энергетической генерации по всей территории Украины. Не исключение – Харьков, Чернигов, Сумы и другие города.

Враг целенаправленно бьет по трансформаторным подстанциям и генерирующему оборудованию. Мы готовимся ко всем вызовам, делаем все возможное, чтобы пройти отопительный сезон. Да, будет трудно, но мы справимся,

– сказал мэр Харькова.

Он также подтвердил, что сейчас харьковчане имеют стабильное энергоснабжение, отключений нет.

Что известно о российских атаках на энергетику?