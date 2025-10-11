Росія відновила масовані атаки на українську енергетику. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ця зима стане найскладнішою за роки війни.

Він наголосив, що йдеться не лише про Харківщину, але й всю Україну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Терехова "Новини.LIVE".

Що сказав Терехов про майбутню зиму в Україні?

Терехов зауважив, що наразі тактика Росії спрямована на руйнування енергетичної генерації по всій території України. Не виключення – Харків, Чернігів, Суми та інші міста.

Ворог цілеспрямовано б'є по трансформаторних підстанціях і генеруючому обладнанню. Ми готуємось до всіх викликів, робимо все можливе, щоб пройти опалювальний сезон. Так, буде важко, але ми впораємось,

– сказав мер Харкова.

Він також підтвердив, що наразі харків'яни мають стабільне енергопостачання, відключень немає.

Що відомо про російські атаки на енергетику?