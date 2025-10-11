Укр Рус
24 Канал Новини України Ця зима стане найскладнішою за роки війни для всієї України, – Терехов
11 жовтня, 20:54
2

Ця зима стане найскладнішою за роки війни для всієї України, – Терехов

Софія Рожик
Основні тези
  • Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ця зима стане найскладнішою за роки війни для всієї України через атаки Росії на енергетику.
  • Росія цілеспрямовано б'є по трансформаторних підстанціях і генеруючому обладнанню, але наразі Харків має стабільне енергопостачання без відключень.

Росія відновила масовані атаки на українську енергетику. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ця зима стане найскладнішою за роки війни.

Він наголосив, що йдеться не лише про Харківщину, але й всю Україну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Терехова "Новини.LIVE".

Дивіться також Путін не просто так посилив удари по енергетиці: до чого готується диктатор 

Що сказав Терехов про майбутню зиму в Україні?

Терехов зауважив, що наразі тактика Росії спрямована на руйнування енергетичної генерації по всій території України. Не виключення – Харків, Чернігів, Суми та інші міста.

Ворог цілеспрямовано б'є по трансформаторних підстанціях і генеруючому обладнанню. Ми готуємось до всіх викликів, робимо все можливе, щоб пройти опалювальний сезон. Так, буде важко, але ми впораємось,
– сказав мер Харкова.

Він також підтвердив, що наразі харків'яни мають стабільне енергопостачання, відключень немає.

Що відомо про російські атаки на енергетику?