Ця зима стане найскладнішою за роки війни для всієї України, – Терехов
- Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ця зима стане найскладнішою за роки війни для всієї України через атаки Росії на енергетику.
- Росія цілеспрямовано б'є по трансформаторних підстанціях і генеруючому обладнанню, але наразі Харків має стабільне енергопостачання без відключень.
Росія відновила масовані атаки на українську енергетику. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ця зима стане найскладнішою за роки війни.
Він наголосив, що йдеться не лише про Харківщину, але й всю Україну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Терехова "Новини.LIVE".
Що сказав Терехов про майбутню зиму в Україні?
Терехов зауважив, що наразі тактика Росії спрямована на руйнування енергетичної генерації по всій території України. Не виключення – Харків, Чернігів, Суми та інші міста.
Ворог цілеспрямовано б'є по трансформаторних підстанціях і генеруючому обладнанню. Ми готуємось до всіх викликів, робимо все можливе, щоб пройти опалювальний сезон. Так, буде важко, але ми впораємось,
– сказав мер Харкова.
Він також підтвердив, що наразі харків'яни мають стабільне енергопостачання, відключень немає.
Що відомо про російські атаки на енергетику?
Останньою під енергетичний терор Росії потрапила Одещина. Там у ніч на 11 жовтня росіяни пошкодили енергетичне обладнання, житлові будинки та будівлі готельного комплексу.
Росія змінила тактику ударів по українських енергетичних об'єктах. Ще 2 – 3 роки тому країна-терористка обирала великі об'єкти передачі електроенергії та била по них практично одночасно, то зараз вона атакує від регіону до регіону.
Водночас експерт з енергетики Геннадій Рябцев 24 Каналу зазначив, що Україна краще підготувалася до цієї зими завдяки підсиленій ППО та інженерно-технічним спорудам.