Россияне могут готовить удары по энергетике: экс-разведчик сказал, как это предотвратить
- Россия вполне может готовить новые массированные атаки по украинской энергетике. Уже была информация, что враг разведывает эти объекты.
- Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил, как Украина может предотвратить этими атаками. Он сказал, что нужно сделать.
Оккупанты разведывают украинские энергетические объекты. А в течение августа враг уже бил по объектам критической инфраструктуры, в результате чего были отключения света в некоторых населенных пунктах.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, Украина имеет возможность предотвратить атаки по энергетике. Но нужно время.
К теме Уже скоро Россия усилит удары по Украине: в ISW сказали, что станет основной целью врага
Будут ли отключения света зимой?
Как отметил Маломуж, Россия накопила сотни различных ракет, а также – способна запускать сотни дронов в сутки. Поэтому вполне возможно, что они попытаются бить по украинской энергетике, в результате чего могут быть отключения света.
Обратите внимание! Специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что враг активно разведывает ситуацию на украинских энергетических объектах. В частности они интересуются о состоянии их защиты. Такие выводы сделали после анализа маршрутов полета разведывательных БпЛА врага.
Украине нужно же усиленно работать с международными партнерами. В том числе и с Соединенными Штатами. Президенту Дональду Трампу явно не понравятся такие удары по Украине. Поэтому нужно всячески работать в том направлении, чтобы Штаты и Европа усилили санкции против России. Это способно повлиять на действия диктатора Путина.
Я ожидаю активную работу в течение трех месяцев, которая может привести к прекращению этих ударов. Возможно, Украина вообще выйдет на мирный процесс. Нам нужно работать с США, ЕС и другими странами по санкциям и другим дипломатическим мерам, чтобы заставить Россию прекратить войну,
– сказал Маломуж.
Параллельно нужно бить по военным объектам врага. В том числе и по российским площадкам, откуда они запускают беспилотники; по аэродромам; местам расположения пусковых установок и т.д.
Удары по украинской энергетике: коротко
- В течение 2022-2024 годов враг уже осуществлял массированные удары по украинской энергетике ракетами и дронами. Отключения света в течение определенного времени были даже летом 2024 года.
- В августе 2024 года российские оккупанты несколько раз били по энергетическим объектам в разных населенных пунктах. К примеру, 31 августа враг ударил дронами по Нежину. Там возникли проблемы со светом и водой.
- В ночь на 28 августа Россия ударила по критической инфраструктуре в Винницкой области. Там было обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.