Окупанти розвідують українські енергетичні об'єкти. А упродовж серпня ворог вже бив по об'єктах критичної інфраструктури, внаслідок чого були відключення світла у деяких населених пунктах.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, Україна має можливість запобігти атакам по енергетиці. Але потрібен час.

Чи будуть відключення світла взимку?

Як наголосив Маломуж, Росія накопичила сотні різних ракет, а також – іноді здатна запускати сотні дронів за добу. Тому цілком можливо, що вони спробують бити по українській енергетиці, внаслідок чого можуть бути відключення світла.

Зверніть увагу! Фахівець зі систем РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що ворог активно розвідує ситуацію на українських енергетичних об'єктах. Зокрема вони цікавляться про стан їхнього захисту. Такі висновки зробили після аналізу маршрутів польоту розвідувальних БпЛА ворога.

Україні потрібно ж посилено працювати з міжнародними партнерами. Зокрема й зі Сполученими Штатами. Президенту Дональду Трампу явно не сподобаються такі удари по Україні. Тому потрібно всіляко працювати в тому напрямку, аби Штати та Європа посилили санкції проти Росії. Це здатно вплинути на дії диктатора Путіна.

Я очікую на активну роботу упродовж трьох місяців, яка може привести до припинення цих ударів. Можливо, Україна взагалі вийде на мирний процес. Нам потрібно працювати з США, ЄС та іншими країнами щодо санкцій та інших дипломатичних заходів, щоб змусити Росію припинити війну,

– сказав Маломуж.

Паралельно потрібно бити по військових об'єктах ворога. Зокрема й по російських майданчиках, звідки вони запускають безпілотники; по аеродромах; місцях розташування пускових установок тощо.

Удари по українській енергетиці: коротко