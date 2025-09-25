Владимир Зеленский и Дональд Трампа провели встречу 23 сентября. В разговоре американский лидер поддержал право Украины на ответ.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios, передает 24 Канал.

Как Трамп реагирует на удары России?

Так, во время встречи с Зеленским Трамп поднял вопрос того, что Украина должна отвечать на российские удары взаимностью.

Если они будут атаковать нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею, что мы можем ответить по энергетике,

– сказал Зеленский.

Тот же подход, как сказал Трамп, должен касаться и заводов по производству беспилотников или ракетных объектов. Хотя украинский лидер и признал, что они хорошо защищены.

Владимир Зеленский рассказал, что Украина имеет беспилотники, которые могут наносить удары глубоко внутри России. Однако Киев хочет получить дополнительное вооружение, чтобы ускорить окончание войны. Трамп знает, какая "одна вещь" нужна Украине.

"Нам это нужно, но это не означает, что мы будем ее использовать. Потому что если мы ее будем иметь, я думаю, это будет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел и договаривался", – заметил Зеленский.

Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала заметил, что заявления Трампа не означают, что он изменил позицию. Он фактически отделяет США от войны, перекладывая ответственность на Европу и Украину.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?