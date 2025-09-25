Володимир Зеленський та Дональд Трампа провели зустріч 23 вересня. У розмові американський лідер підтримав право України на відповідь.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Axios, передає 24 Канал.

Як Трамп реагує на удари Росії?

Так, під час зустріч з Зеленським Трамп порушив питання того, що Україна повинна відповідати на російські удари взаємністю.

Якщо вони атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти щодо енергетики,

– сказав Зеленський.

Той же підхід, як сказав Трамп, має стосуватися і заводів з виробництва безпілотників або ракетних об'єктів. Хоча український лідер і визнав, що вони добре захищені.

Володимир Зеленський розповів, що Україна має безпілотники, які можуть завдавати ударів глибоко всередині Росії. Однак Київ хоче отримати додаткове озброєння, аби пришвидшити закінчення війни. Трамп знає, яка "одна річ" потрібна Україні.

"Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо її використовувати. Бо якщо ми її матимемо, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів і домовлявся", – зауважив Зеленський.

До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу зауважив, що заяви Трампа не означають, що він змінив позицію. Він фактично відмежовує США від війни, перекладаючи відповідальність на Європу та Україну.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?