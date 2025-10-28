Возмездие неизбежно, – ГУР о массированных ударах по энергетике Украины
- Украинские Силы обороны и энергетики качественно противодействуют российским атакам на критическую инфраструктуру, в частности, обеспечивая подготовку к отопительному сезону.
- Благодаря атакам украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие объекты существенно снижается уровень переработки нефти в России, что негативно влияет на ее экономику.
Несмотря на российские обстрелы Украина готова к отопительному сезону. Силы обороны и украинские энергетики делают невероятную работу. Кроме того, оккупантов ожидает возмездие.
В частности, уже можно увидеть результаты, которые негативно влияют на экономику России. Это в эфире 24 Канала отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов.
Какие результаты ударов по России?
Андрей Юсов подчеркнул, что враг пытается лишить гражданских света и тепла зимой. Однако россияне постоянно недооценивают Украину. В частности, относительно террористических атак по нашей критической инфраструктуре.
ВСУ сбивают большинство вражеских целей. Украинские энергетики в невероятно сложных условиях профессионально выполняют свою работу. В общем украинцы демонстрируют единство, как бы трудно не было.
Главное – понимать, что есть возмездие. Оно неизбежно. Мы видим, как украинские беспилотники уничтожают вражескую нефтеперерабатывающую структуру, которая является на самом деле не гражданским, а военным объектом. Поскольку она финансирует вражескую агрессию и обеспечивает оккупационный корпус горюче-смазочными материалами,
– подчеркнул представитель ГУР.
Уже можно наблюдать результаты для российской экономики. Существенно снижается уровень нефтепереработки, соответственно продажа переработанных продуктов. Россия продает все больше сырой нефти, а это другой уровень стоимости и обеспечения.
Атаки на энергетику Украины: последние новости
Вечером 26 октября россияне нанесли не менее 5 ударов дронами по Запорожскому району. В результате атаки без электричества остались более 1700 абонентов.
Днем 27 октября под ударом оказался Чернигов. Обстрел российских дронов повредил важный энергообъект в Корюковском районе на Черниговщине. Сообщалось, что там возможны отключения света.
В ночь на 28 октября Россия повредила газовые мощности на Полтавщине. Это была уже седьмая атака на газовую инфраструктуру Украины с начала октября.