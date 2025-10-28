Возмездие неизбежно, – ГУР о массированных ударах по энергетике Украины

Несмотря на российские обстрелы Украина готова к отопительному сезону. Силы обороны и украинские энергетики делают невероятную работу. Кроме того, оккупантов ожидает возмездие.

В частности, уже можно увидеть результаты, которые негативно влияют на экономику России. Это в эфире 24 Канала отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

К теме "Давайте будем реалистами": Зеленский рассказал о последствиях атак на энергетику

Какие результаты ударов по России?

Андрей Юсов подчеркнул, что враг пытается лишить гражданских света и тепла зимой. Однако россияне постоянно недооценивают Украину. В частности, относительно террористических атак по нашей критической инфраструктуре.

ВСУ сбивают большинство вражеских целей. Украинские энергетики в невероятно сложных условиях профессионально выполняют свою работу. В общем украинцы демонстрируют единство, как бы трудно не было.

Главное – понимать, что есть возмездие. Оно неизбежно. Мы видим, как украинские беспилотники уничтожают вражескую нефтеперерабатывающую структуру, которая является на самом деле не гражданским, а военным объектом. Поскольку она финансирует вражескую агрессию и обеспечивает оккупационный корпус горюче-смазочными материалами,

– подчеркнул представитель ГУР.

Уже можно наблюдать результаты для российской экономики. Существенно снижается уровень нефтепереработки, соответственно продажа переработанных продуктов. Россия продает все больше сырой нефти, а это другой уровень стоимости и обеспечения.

Атаки на энергетику Украины: последние новости