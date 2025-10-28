Відплата неминуча, – ГУР про масовані удари по енергетиці України

Попри російські обстріли Україна готова до опалювального сезону. Сили оборони та українські енергетики роблять неймовірну роботу. Крім того, окупантів очікує відплата.

Зокрема, уже можна побачити результати, які негативно впливають на економіку Росії. Це в ефірі 24 Каналу зауважив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Які результати ударів по Росії?

Андрій Юсов підкреслив, що ворог намагається позбавити цивільних світла та тепла взимку. Однак росіяни постійно недооцінюють Україну. Зокрема, щодо терористичних атак по нашій критичній інфраструктурі.

ЗСУ збивають більшість ворожих цілей. Українські енергетики у неймовірно складних умовах професійно виконують свою роботу. Загалом українці демонструють єдність, як би важко не було.

Головне – розуміти, що є відплата. Вона неминуча. Ми бачимо, як українські безпілотники нищать ворожу нафтопереробну структуру, яка є насправді не цивільним, а військовим об'єктом. Оскільки вона фінансує ворожу агресію і забезпечує окупаційний корпус паливно-мастильними матеріалами,

– наголосив представник ГУР.

Вже можна спостерігати результати для російської економіки. Суттєво знижується рівень нафтопереробки, відповідно продаж перероблених продуктів. Росія продає все більше сирої нафти, а це інший рівень вартості і забезпечення.

