Накануне Владимир Путин заявил, что Россия будет бить по энергетической инфраструктуре Украины якобы только в ответ. Таким образом диктатор готовит себе "информационное алиби".

Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО во вторник, 2 сентября. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

Как Путин хочет оправдать удары по энергетике?

В Пекине российский президент заявил, что его страна якобы никогда не била по энергетике Украины, а лишь наносит ответные удары на атаки по нефтяной отрасли. По словам Коваленко, это "чистая ложь", а диктатор таким образом уже готовит себе информационное алиби.

Сейчас Путин пытается прикрывать свои нынешние удары и врет об ответе за НПЗ, хотя россияне первыми начали войну, атаки на энергетику, и никогда их не прекращали. Обычный лжец…

– написал глава ЦПД.

Страна-агрессор с 2022 года воюет против гражданских, системно атакуя украинскую энергетику, когда идет подготовка к отопительному сезону, а также непосредственно зимой.

Коваленко также отметил, что в 2025 году противник вообще не прекращал подобных ударов по отдельным приграничным регионам.

К сожалению, Путин регулярно участвует в информационных операциях России. Это часть очередной операции, аудиторией которой является Запад и Глобальный Юг. Попытка переложить ответственность за дальнейший террор украинцев на нас самих,

– подытожил лейтенант.

Российские атаки по энергетике: последние новости