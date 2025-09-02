Путин готовит себе алиби для ударов по украинской энергетике, – руководитель ЦПД
- Путин заявил, что Россия будет бить по энергетической инфраструктуре Украины только в ответ на атаки по НПЗ, однако руководитель ЦПИ считает это подготовкой "информационного алиби".
- По словам Коваленко, Россия с 2022 года системно атакует украинскую энергетику, когда идет подготовка к отопительному сезону, и продолжает это делать в 2025 году.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия будет бить по энергетической инфраструктуре Украины якобы только в ответ. Таким образом диктатор готовит себе "информационное алиби".
Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО во вторник, 2 сентября. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.
Как Путин хочет оправдать удары по энергетике?
В Пекине российский президент заявил, что его страна якобы никогда не била по энергетике Украины, а лишь наносит ответные удары на атаки по нефтяной отрасли. По словам Коваленко, это "чистая ложь", а диктатор таким образом уже готовит себе информационное алиби.
Сейчас Путин пытается прикрывать свои нынешние удары и врет об ответе за НПЗ, хотя россияне первыми начали войну, атаки на энергетику, и никогда их не прекращали. Обычный лжец…
– написал глава ЦПД.
Страна-агрессор с 2022 года воюет против гражданских, системно атакуя украинскую энергетику, когда идет подготовка к отопительному сезону, а также непосредственно зимой.
Коваленко также отметил, что в 2025 году противник вообще не прекращал подобных ударов по отдельным приграничным регионам.
К сожалению, Путин регулярно участвует в информационных операциях России. Это часть очередной операции, аудиторией которой является Запад и Глобальный Юг. Попытка переложить ответственность за дальнейший террор украинцев на нас самих,
– подытожил лейтенант.
Российские атаки по энергетике: последние новости
- В отчете Института изучения войны за 27 августа аналитики отметили, что накануне зимы 2025 года Кремль, вероятно, возобновляет кампанию ударов беспилотниками и ракетами по энергетической инфраструктуре Украины. Оккупанты стремятся ослабить сопротивление российской агрессии.
- В ночь на 31 августа противник нанес массированный дроновой удар по Черноморску Одесской области, повредив 4 энергетических объекта ДТЭК. Более 29 тысяч абонентов остались без электроэнергии.
- Специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов 1 сентября заявил, что россияне сейчас разведывают объекты энергетики и состояние их защиты. Речь идет о подстанциях, трансформаторах, электро- и газовой инфраструктуре.